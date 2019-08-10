В России назвали десять популярных бюджетных автомобилей
Самым доступным легковым автомобилем в России, который предпочитают покупать с конвейера, назван LADA Granta. При средней стоимости машины 524 тыс. рублей их продано 74,6 тысячи. Такие данные приводит «Автостат».
Седан Datsun on-DO при средней стоимости 562 тыс. рублей занял вторую позицию рейтинга. В России реализовано около 11 тыс. автомобилей этой марки. На третьем месте по доступности внедорожник LADA 4x4. Его ценник составил 564 тыс. рублей, количество проданных экземпляров - 17,6 тысяч.
Пятерку наиболее бюджетных новых машин, популярных у россиян, замыкает хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит 618 тыс. рублей.
Во второй пятерке рейтинга Renault Logan по цене 699 тыс. рублей, LADA Largus — 704 тыс. рублей; Lifan Solano — 708 тыс. рублей; Lifan X50 — 734 тыс. рублей. На последнем месте внедорожник Chevrolet Niva — 751 тыс. рублей, который был продан в количестве 12 163 штук.
Ранее глава общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин пояснил в эфире НСН, почему государственные регистрационные знаки не должны быть привязаны к субъектам РФ.
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