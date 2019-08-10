В России назвали десять популярных бюджетных автомобилей

Самым доступным легковым автомобилем в России, который предпочитают покупать с конвейера, назван LADA Granta. При средней стоимости машины 524 тыс. рублей их продано 74,6 тысячи. Такие данные приводит «Автостат».

Седан Datsun on-DO при средней стоимости 562 тыс. рублей занял вторую позицию рейтинга. В России реализовано около 11 тыс. автомобилей этой марки. На третьем месте по доступности внедорожник LADA 4x4. Его ценник составил 564 тыс. рублей, количество проданных экземпляров - 17,6 тысяч.

Пятерку наиболее бюджетных новых машин, популярных у россиян, замыкает хэтчбек Datsun mi-DO, который стоит 618 тыс. рублей.