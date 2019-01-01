Общество

Эксперт назвал бессмысленным ограничение скорости машин с шипованной резиной

15 мая21:15
Георгий Гагарин

Автомобильный эксперт в эфире НСН объяснил, что считает предложение технически невыполнимым.



Снизить скорость движения автомобилей с шипованной резиной зимой предложили специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института. По их данным, шипованная резина ускоряет износ дорожного покрытия и усиливает негативное влияние на экологическую обстановку из-за увеличения количества пыли в воздухе.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН назвал предложение бессмысленным.

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«Предложение кажется здравым, но технически сложно исполнимым. У нас по закону и так на целом ряде трасс можно ограничивать скорость зимой. Что и делают. Это касается всех автомобилей – с шипованной и нешипованной резиной. Невозможно технически зимой сократить скорость только для шипованной резины. Шип вреден для дороги в любом случае, с какой бы скоростью ни ехал автомобиль. И никакого смысла в запретах я не вижу», - сказал он.

Ранее Игорь Моржаретто объяснил в беседе с НСН, почему показатели Росстата не говорят о падении рынка подержанных автомобилей в России

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