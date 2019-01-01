Эксперт назвал бессмысленным ограничение скорости машин с шипованной резиной

«Предложение кажется здравым, но технически сложно исполнимым. У нас по закону и так на целом ряде трасс можно ограничивать скорость зимой. Что и делают. Это касается всех автомобилей – с шипованной и нешипованной резиной. Невозможно технически зимой сократить скорость только для шипованной резины. Шип вреден для дороги в любом случае, с какой бы скоростью ни ехал автомобиль. И никакого смысла в запретах я не вижу», - сказал он.

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