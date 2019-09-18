Обнародована цена фото больной Заворотнюк
Папарацци стараются подкупить врачей больницы, где лежит с диагнозом рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк. Как сообщают «Дни.ру», за фото обессиленной болезнью звезды «Моей прекрасной няни» предлагают миллион рублей. Пройдох не останавливает, что Анастасия лежит в реанимации, подключенной к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности.
Не желают упустить хайпа на больной артистке и телевизионщики.
Они, по сообщению источников, предлагают родственникам Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы они выступили в телеэфире и рассказали всю правду о состоянии несчастной.
Однако муж, дочь и мать Анастасии твёрдо отказываются от подобных предложений.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в связи с подобной нездоровой активностью вокруг актрисы, её семья приняла решение нанять охрану к её палате в клинике.
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