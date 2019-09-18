Обнародована цена фото больной Заворотнюк

Они, по сообщению источников, предлагают родственникам Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы они выступили в телеэфире и рассказали всю правду о состоянии несчастной.

Однако муж, дочь и мать Анастасии твёрдо отказываются от подобных предложений.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в связи с подобной нездоровой активностью вокруг актрисы, её семья приняла решение нанять охрану к её палате в клинике.

