Обнародована цена фото больной Заворотнюк

18 сентября15:39

Папарацци стараются подкупить врачей больницы, где лежит с диагнозом рак мозга актриса Анастасия Заворотнюк. Как сообщают «Дни.ру», за фото обессиленной болезнью звезды «Моей прекрасной няни» предлагают миллион рублей. Пройдох не останавливает, что Анастасия лежит в реанимации, подключенной к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности.

Не желают упустить хайпа на больной артистке и телевизионщики.

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Они, по сообщению источников, предлагают родственникам Заворотнюк три миллиона рублей за то, чтобы они выступили в телеэфире и рассказали всю правду о состоянии несчастной.

Однако муж, дочь и мать Анастасии твёрдо отказываются от подобных предложений.

Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в связи с подобной нездоровой активностью вокруг актрисы, её семья приняла решение нанять охрану к её палате в клинике.

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Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
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