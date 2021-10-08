Обмануть обманщика. Названы фразы для разоблачения телефонных мошенников

Владимир Ульянов посоветовал бросать трубки после того, как в телефоне прозвучат фразы, которые чаще всего используют жулики.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, по каким словам или выражениям можно вычислить телефонных мошенников.

«Фактически любой нежелательный звонок начинается с каких-то «умных» терминов, которые могут зацепить человека. Например: «Хотите ли получить повышенную ставку по депозиту?» То есть зацепить человека и вывести его на разговор. И после того, как человек начинает общаться, тогда легче навесить ему лапши на уши и заставить совершить необдуманное действие. Однозначного индикатора нет, но в разговоре мошенники часто используют не совсем корректные термины, например, из сферы финансов. Но проблема в том, что большинство потенциальных жертв – те люди, которые еще меньше мошенников разбираются в этой области», - отметил Ульянов.

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Исходя из этого, лучший вариант не общаться с мошенниками вообще, считает аналитик. А если появились сомнения, стоит самому перезвонить в банк или кредитную организацию.

«Как только появились сомнения и подозрения, лучше сбросить звонок и забыть про него. Если есть большое желание с кем-то пообщаться, выяснить детали, то можно самому перезвонить в ту инстанцию, которой мошенник представлялся, и попытаться там выяснить, что произошло. И в 99% человека там успокоят, расскажут, что все нормально», - посоветовал специалист.

Руководитель аналитического центра Zecurion отметил, что пытаться вывести мошенника на чистую воду не имеет смысла.

«Вступать в переговоры, пытаться уличить его это абсолютно бессмысленно. Известны случаи, когда человек даже понимая, что говорит с мошенником, подпадает под его влияние. Тем более, там бывают опытные обзвонщики и даже неплохие психологи, которые могут обмануть и даже какую-то информацию выведать, заставив человека совершить необдуманное действие. Поэтому самый правильный ход – не общаться с мошенниками, даже по сути подозрения», - заключил аналитик.

Ранее гендиректор DeviceLock Юрий Томашко заявил, что слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с телефонным мошенником.

Он пояснил, что, так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно.

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