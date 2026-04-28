У Ирана есть скрытые возможности на случай срыва переговоров

Иран сохраняет ряд «козырей», которые может использовать в случае срыва переговоров с США и возобновления конфликта. Об этом aif.ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, несмотря на военное преимущество Вашингтона, Тегеран уже продемонстрировал эффективность своих вооруженных сил и применил современные разработки, часть из которых ранее не использовалась в боевых условиях. Эксперт отметил, что речь может идти о новых системах радиоэлектронной борьбы и гиперзвуковых ударных комплексах, способных снизить технологическое превосходство США.

Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана

Шаповалов подчеркнул, что Иран придерживается оборонительной тактики и отвечает на действия противника, а не провоцирует их. При возможной эскалации, по его оценке, Тегеран может перейти как к прямым ударам по американским объектам, так и к асимметричным мерам.

Одним из таких шагов может стать задействование союзных сил в Йемене. Эксперт не исключил, что хуситы могут попытаться перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
