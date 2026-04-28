Можно ставить крест: Почему сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров
На фоне ужесточения цензуры на российской индустрии сериалов уже можно поставить крест, сказал НСН Евгений Баженов, однако Александр Войтинский с этим не согласился.
Абстрактное законодательство подталкивает кинематографистов к самоцензуре, не исключено, что в скором времени российскому зрителю будут доступны только сериалы без противоречивых героев. Об этом в интервью НСН заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Иви» удалили сериал «Метод 3». Как уточнили в пресс-службе «Кинопоиска», по информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание. При это продюсер сериала Владимир Маслов в своем Telegram-канале отметил, что в распоряжении удалить сериал ведомство не привело «конкретные формулировки», позволяющие определить «границы допустимого». Баженов предположил, что авторы приняли решение об удалении серий из-за нежелания вырезать из эпизодов заметную долю хронометража.
«Ужесточение цензуры произошло позже выхода серий. Также, на мой взгляд, сезон полностью удалили, потому что, скорее всего, авторы не захотели повторения того, что было с "Игрой престолов". Там вырезали до 20% контента. Если сейчас смотреть сериал на отечественных платформах, непонятно будет, что происходит. Таких примеров много. Цензурные запросы максимально абстрактны. Нет понимания, что вырезается, а что нет. Авторы должны сами догадаться, а если не догадаются, будут миллионные штрафы. Потом не нужно удивляться, куда делись площадки, которые могли составить конкуренцию западным сервисам, вроде Netflix. Подобными абстрактными законами разрушили поднимавшееся и неплохо стоявшее на ногах российское сериалостроение. У нас кино убито и не поднялось, сериалы поднялись, делались на голливудском уровне, но сейчас их уничтожат. На отечественном сериалостроении можно частично поставить крест», - допустил он.
По словам собеседника НСН, самоцензура может привести к тому, что в России останутся лишь сериалы, в которых нет противоречивых героев.
«Самоцензура - страшная штука, она затронет все. Трудность буквально в том, что в любом случае можно подойти и сказать: "Вы нарушаете закон о традиционных ценностях". Поэтому авторы будут все вырезать, а проще не снимать, это невыгодно. Сериал "Хрустальный", к примеру, был замечательный. Думаю, такого больше не будет. Будут, "чистые" сериалы без противоречий и серой морали. Это будет никому неинтересно. Сегодня штраф может прийти, а может и не возникнуть вопросов. В РКН уже отвечали, говорили, например, что нет претензии к показу сигареты, это сами кинотеатры вырезают сцены. Законы абстрактные, а авторы вырезают на всякий случай. И будет хуже, уверен. Мы только в начале пути», - подчеркнул он.
В свою очередь Александр Войтинский, выступивший режиссером второго сезона сериала «Метод», в разговоре с НСН заметил, что зритель ничего не потеряет, поскольку особого запроса на жестокие сцены у аудитории нет.
«Можно только гадать, почему удален третий сезон. Вообще закручивания гаек никакого я не ощущаю. Поскольку я работаю со сказками (последние фильмы режиссера «Яга на нашу голову», «Огниво» - прим. НСН), наверное, могу чего-то не знать. Мы уже привыкли, что надо избегать каких-то жестоких, откровенных сцен. Мы знаем, что в кино с этим непросто. Однако, на это нет особого запроса, поэтому нестрашно. Ничего плохого я в этом не вижу», - уточнил он.
Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры начали предупреждать о цензуре в картинах. Перед началом просмотра появляется уведомление о том, что картина была урезана на определенный хронометраж по требованию российского законодательства, напоминает «Радиоточка НСН».
- Можно ставить крест: Почему сериал «Метод 3» удалили из онлайн-кинотеатров
