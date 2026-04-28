Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и Иви» удалили сериал «Метод 3». Как уточнили в пресс-службе «Кинопоиска», по информации из предписания, Минкульт выдал заключение о наличии в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание. При это продюсер сериала Владимир Маслов в своем Telegram-канале отметил, что в распоряжении удалить сериал ведомство не привело «конкретные формулировки», позволяющие определить «границы допустимого». Баженов предположил, что авторы приняли решение об удалении серий из-за нежелания вырезать из эпизодов заметную долю хронометража.

«Ужесточение цензуры произошло позже выхода серий. Также, на мой взгляд, сезон полностью удалили, потому что, скорее всего, авторы не захотели повторения того, что было с "Игрой престолов". Там вырезали до 20% контента. Если сейчас смотреть сериал на отечественных платформах, непонятно будет, что происходит. Таких примеров много. Цензурные запросы максимально абстрактны. Нет понимания, что вырезается, а что нет. Авторы должны сами догадаться, а если не догадаются, будут миллионные штрафы. Потом не нужно удивляться, куда делись площадки, которые могли составить конкуренцию западным сервисам, вроде Netflix. Подобными абстрактными законами разрушили поднимавшееся и неплохо стоявшее на ногах российское сериалостроение. У нас кино убито и не поднялось, сериалы поднялись, делались на голливудском уровне, но сейчас их уничтожат. На отечественном сериалостроении можно частично поставить крест», - допустил он.