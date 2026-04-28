Силы ПВО уничтожили 22 беспилотника над регионами России

Средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над несколькими регионами России и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаки были отражены 28 апреля в период с 8:00 до 20:00. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили над Белгородской и Курской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря, отмечает RT.