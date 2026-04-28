«Моя точка зрения не меняется. Я считаю, что вся широта мнений, весь спектр и палитра различных взглядов в обязательном порядке должны присутствовать в жизни россиян. Вопрос того, что является для нас ценностью, это не вопрос ограничения доступа к информации. Это вопрос переосмысления, работа и с культурным кодом, и с нашим восприятием, ментальностью. Это совсем другие задачи. Сами по себе ограничения пользы не дают. Я могу разделить частично позицию, так как сегодня много различной дезинформации, пропаганды из разных стран. Конечно, необходим контроль и управление информационным полем, это естественное состояние текущего момента. Но это не значит, что это норма жизни. В моменте Фадеев абсолютно прав, но надо разделять вражеские ресурсы и обычные», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

