Интернет-омбудсмен Мариничев ответил главе СПЧ насчет «вражеского» VPN

Дмитрий Мариничев заявил НСН, что палитра различных взглядов в обязательном порядке должна присутствовать в жизни россиян, не нужно путать это с «вражескими» ресурсами. 

Ограничение доступа к информации не приводит к положительным культурным изменениям в стране, контроль за информационным полем должен быть, но нельзя считать все зарубежные ресурсы «вражескими», заявил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не пользуется VPN. Он утверждает, что использующие VPN люди ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит». По его мнению, в этом «есть что-то противоестественное», пишут «Ведомости». Мариничев призвал отделять пропаганду от обычного пользовательского поведения.

«Моя точка зрения не меняется. Я считаю, что вся широта мнений, весь спектр и палитра различных взглядов в обязательном порядке должны присутствовать в жизни россиян. Вопрос того, что является для нас ценностью, это не вопрос ограничения доступа к информации. Это вопрос переосмысления, работа и с культурным кодом, и с нашим восприятием, ментальностью. Это совсем другие задачи. Сами по себе ограничения пользы не дают. Я могу разделить частично позицию, так как сегодня много различной дезинформации, пропаганды из разных стран. Конечно, необходим контроль и управление информационным полем, это естественное состояние текущего момента. Но это не значит, что это норма жизни. В моменте Фадеев абсолютно прав, но надо разделять вражеские ресурсы и обычные», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать список разрешенных к использованию VPN-протоколов, так называемых «белых VPN». Соответствующее обращение премьер-министру Михаилу Мишустину подал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, хотя ограничения мобильного трафика и сервисов вводятся по соображениям безопасности, они создают неудобства для граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
ТЕГИ:БлокировкаСПЧИнтернет

Горячие новости

Все новости

партнеры