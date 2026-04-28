Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Закарпатье
Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен в начале июня провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить положение венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом он сообщил в соцсетях.
По словам Мадьяра, он предлагает провести переговоры в городе Берегово, где значительную часть населения составляют этнические венгры. Инициатива, как отметил политик, направлена на выстраивание новых основ отношений между Венгрией и Украиной с учетом интересов закарпатских венгров, отмечает RT.
Ранее Мадьяр провел встречу с мэром Берегово Золтаном Бабьяком, по итогам которой стороны пришли к выводу о необходимости пересмотра текущего подхода к правам национального меньшинства.
Политик также раскритиковал действующие на Украине языковые ограничения, заявив, что они мешают венграм получать образование и участвовать в местном самоуправлении на родном языке. По его мнению, Киев должен снять существующие ограничения и обеспечить венгерскому населению культурные, языковые и административные права, а также доступ к высшему образованию, передает «Радиоточка НСН».
