Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Закарпатье

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен в начале июня провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить положение венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом он сообщил в соцсетях.

По словам Мадьяра, он предлагает провести переговоры в городе Берегово, где значительную часть населения составляют этнические венгры. Инициатива, как отметил политик, направлена на выстраивание новых основ отношений между Венгрией и Украиной с учетом интересов закарпатских венгров, отмечает RT.