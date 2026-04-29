За цифровой паспорт автомобиля придется заплатить самим водителям, все необходимые сервисы для получения информации уже есть, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести цифровые паспорта автомобилей с полной историей машины. Инициатива вошла в проект федерального закона о регулировании авторынка, пишет «Российская газета». Предполагается, что в таком паспорте будут отражаться реальный пробег, участие автомобиля в ДТП, данные о владельцах, залогах и арестах, а также история ремонтов и обслуживания. Это должно сделать рынок подержанных машин более прозрачным и снизить риски мошенничества. Хайцеэр эту идею не поддержал.