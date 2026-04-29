Облегчит карманы: Водители отказались от цифрового паспорта автомобиля
В России есть электронный паспорт транспортного средства, который может пополняться любыми данными, его можно расширять до бесконечности, заявил НСН Ян Хайцеэр.
За цифровой паспорт автомобиля придется заплатить самим водителям, все необходимые сервисы для получения информации уже есть, заявил вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с НСН.
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести цифровые паспорта автомобилей с полной историей машины. Инициатива вошла в проект федерального закона о регулировании авторынка, пишет «Российская газета». Предполагается, что в таком паспорте будут отражаться реальный пробег, участие автомобиля в ДТП, данные о владельцах, залогах и арестах, а также история ремонтов и обслуживания. Это должно сделать рынок подержанных машин более прозрачным и снизить риски мошенничества. Хайцеэр эту идею не поддержал.
«Предложить легко, но хотелось бы понимать, кто это будет администрировать. Чтобы эту систему создать, нужно потратить государственные средства. За чей счет банкет? У нас есть электронный паспорт транспортного средства, который может пополняться любыми данными, его можно расширять до бесконечности. Это хороший инструмент, который можно дополнять, другие сервисы для этого не требуются. Если о машине нужно узнать больше, это доступно в платных сервисах, о которых все знают. Если сделать еще один платный сервис, он не будет ничем отличаться от уже существующих», - отметил он.
Он подчеркнул, что в итоге все расходы будут возложены на самих автомобилистов.
«Если, например, машину ремонтируют не через страховую компанию, а частным образом, это будет все равно неизвестно. Все будет то же самое, что мы имеем сейчас, но потребуется вложить деньги. А продукт в итоге будет дублировать уже существующие, ничего нового водитель не получит. Жизнь автомобилистов это не облегчит, это облегчит их карманы, потому что на кого-то эти расходы будут возложены», - заключил собеседник НСН.
Самыми надежными подержанными автомобилями считаются японские машины, однако в любом случае перед покупкой авто с пробегом не стоит пренебрегать тщательной диагностикой в автосервисе. Об этом НСН заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
Горячие новости
- В Крыму предотвращено покушение на высокопоставленного силовика
- «Красный флаг»: Зумерам объяснили, чем пугают работодателей микропенсии
- Зарплаты «синих воротничков» выросли на 50% за полгода
- В Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
- На туапсинском НПЗ локализовали возгорание
- В Севастополе уничтожили 23 дрона и три безэкипажных катера ВСУ
- Швыдкой заявил, что конфликт вокруг Ирана не влияет на подготовку «Интервидения»
- Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае
- «Игорь против Марти»: Режиссер «Первой ракетки» рассказал о «возвращении» Козловского