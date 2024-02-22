«Обирают клиентов!»: Психолог назвал не имеющих диплома коллег шарлатанами

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» сообщило, что 80% психологов не согласны с версией законопроекта о психологической помощи в России. Часть респондентов не устраивает обязательное требование о наличии высшего психологического образования. Ениколопов назвал психологов, не имеющих дипломов, шарлатанами.

«Почему-то во всех остальных областях никому в голову не придет, что врач может не иметь диплома врача. Если у медика нет диплома, то, скорее всего, он шарлатан. В лучшем случае его зовут медсестрой, но и там тоже нужен диплом. Поскольку сегодня рынок востребован, то огромное количество людей, которые не имеют никакого понятия о психологии и образовании, стали называть себя психологами. Эти 80% — индикатор того, сколько у нас людей, претендующих на то, что они готовы “помогать”, а точнее говоря — обирать клиентов. Без диплома можно стать блогерами, но они не считаются настоящими специалистами», — сказал психолог.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила расширять штат школьных педагогов-психологов за счет внутренних ресурсов учреждений, повышая квалификацию классных руководителей и вводя для них дополнительное вознаграждение.

