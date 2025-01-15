Российского посла вызвали в МИД Армении
Посла России Сергея Копыркина был вызван в МИД Армении из-за выпуска программы «Вести недели», который вышел в эфир 12 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
По мнению властей республики, в выпуске были озвучены «искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Армении».
«В ходе встречи российскому послу была передана соответствующая нота протеста», - говорится в сообщении.
Ранее в Армении заблокировали трансляцию авторских передач российского телеведущего Владимира Соловьёва «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» из-за зафиксированных «постоянных нарушений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru