В России продали рекордные 18 тысяч новых электрокаров в 2024 году
В России продали рекордные 18 тысяч новых электрокаров в 2024 году, сообщает агентство «Автостат».
Показатель продаж вырос на 23% по сравнению с данными 2023 года. При этом аналитики отмечают, что прирост замедляется. Так, в 2023 году продажи электрических авто увеличились в 4,7 раза, такого прироста в этот раз не было.
В целом продажи легковых автомобилей по итогу 2024 года выросли на 48,4%, до 1,57 миллиона машин, что стало лучшим показателем с 2019 года. По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, к подобным результатам привел отложенный спрос, который сформировался на фоне дефицита прошлых лет.
Лидером авторынка в 2024 году стала Lada. Компания также стала единственным представителем не китайского автопрома в топ-10 брендов, наиболее продаваемых в стране. При этом уже в первом квартале 2025 года эксперты ожидают сокращение рынка.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru