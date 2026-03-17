В СПЧ призвали найти деньги на депортацию мигрантов-нарушителей из РФ
Расширение основание для высылки мигрантов из РФ снизит преступность в их среде, но выполнение закона еще нужно обеспечить, заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член СПЧ Кабанов.
Ужесточение миграционного законодательства укладывается в общую политику государства в данной сфере, главная задача состоит в том, чтобы новые нормы заработали. Об этом заявил НСН председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов.
Правительство России подготовило для внесения в Госдуму проект закона об ужесточении миграционной политики. Проект поправок к статьям административного кодекса разработан МВД. Оно предлагает установить обязательное выдворение из страны иностранцев ещё за 20 видов административных правонарушений. Необходимость изменений в ведомстве объяснили «усилением противоправной активности» иностранцев. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Ни один закон сам по себе не может навести порядок. Есть целая национальная стратегия по ужесточению миграционной политики. В неё как раз входит расширение оснований административных составов до 20 для выдворения мигрантов. Раньше иностранцы, совершавшие эти правонарушения, не выдворялись из страны, теперь ситуация изменится. Безусловно, это будет способствовать наведению порядка, поможет сократить число правонарушений среди мигрантов. Что же касается уголовных преступлений, то это отдельная составляющая. Осуждённых преступников – иностранцев выдворяют так и так», - отметил собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что законопроект будет принят, после чего необходимо добиться его реализации на практике.
«Закон подготовлен, прошел согласования, он будет принят, потому что укладывается в общую стратегию миграционной политики. Вопрос заключается в исполнении принятых документов. Надо вспомнить в связи с этим недавнее выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева в Госдуме. Он сказал, что за год за нарушение законодательства выдворили 72 тысячи иностранцев, а надо было в 10 раз больше - 720 тысяч, однако не было средств на это. Поэтому, необходимо обеспечивать выполнение принимаемых хороших законов, в том числе, финансово», - заключил Кирилл Кабанов.
В число новых составов административных нарушений для выдворения хотят включить принуждение к забастовкам. Как отметил в комментарии НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов, такое решение логично, поскольку соответствующие ограничения затрагивают и самих россиян.
«Право на забастовки ограничено не только для иностранцев, но и для граждан России. Помимо забастовки есть другие формы защиты, вплоть до судебной, прекращение работы с уведомлением работодателя. Будет принято такое решение, будем исполнять», - резюмировал собеседник НСН.
Согласно документу, иностранцев могут начать выдворять из России за участие в несанкционированных митингах, за мелкое хулиганство, злоупотребление свободой массовой информации, распространение запрещенного контента, а также за отдельные нарушения, связанные с трудовой деятельностью и пребыванием в стране.
Как пояснили в МВД, сейчас по многим из этих статей депортация применяется по усмотрению суда, вместо которой может быть назначен штраф. После принятия поправок высылка станет безальтернативной мерой.
Горячие новости
