«Ни один закон сам по себе не может навести порядок. Есть целая национальная стратегия по ужесточению миграционной политики. В неё как раз входит расширение оснований административных составов до 20 для выдворения мигрантов. Раньше иностранцы, совершавшие эти правонарушения, не выдворялись из страны, теперь ситуация изменится. Безусловно, это будет способствовать наведению порядка, поможет сократить число правонарушений среди мигрантов. Что же касается уголовных преступлений, то это отдельная составляющая. Осуждённых преступников – иностранцев выдворяют так и так», - отметил собеседник НСН.

Он выразил уверенность, что законопроект будет принят, после чего необходимо добиться его реализации на практике.

«Закон подготовлен, прошел согласования, он будет принят, потому что укладывается в общую стратегию миграционной политики. Вопрос заключается в исполнении принятых документов. Надо вспомнить в связи с этим недавнее выступление министра внутренних дел Владимира Колокольцева в Госдуме. Он сказал, что за год за нарушение законодательства выдворили 72 тысячи иностранцев, а надо было в 10 раз больше - 720 тысяч, однако не было средств на это. Поэтому, необходимо обеспечивать выполнение принимаемых хороших законов, в том числе, финансово», - заключил Кирилл Кабанов.

В число новых составов административных нарушений для выдворения хотят включить принуждение к забастовкам. Как отметил в комментарии НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ринат Каримов, такое решение логично, поскольку соответствующие ограничения затрагивают и самих россиян.