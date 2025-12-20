Совладелец «Леонардо» Кац объяснил смену вывески сети
Совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо», председатель совета директоров АО «Планета увлечений» Борис Кац в интервью РБК объяснил, что сменил вывеску сети из-за книги Роберт Чалдини «Психология влияния».
Бизнесмен рассказал, что именно это произведение подтолкнуло компанию сделать вывеску магазинов более яркой.
«Она стала ярко-красной, такой "цвет победителей"», - сказал Кац.
Отмечается, что в книге Чалдини раскрываются механизмы влияния и манипуляций, используемых в инфобизнесе. В 2022 году вышло переиздание, в котором автор подробно описал методы воздействия в интернет-пространстве. Кац считает, что любому предпринимателю следует прочитать это произведение.
В 2009 году Борис Кац стал владельцем терпящей убытки сети гипермаркетов «Леонардо». В 2021 году фирма занимала лидирующие позиции на рынке товаров для хобби и рукоделия. Известно, что годовая выручка «Леонардо» составляет примерно 10 млрд рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
