Объемы выдач автокредитов в России выросли на 7% в августе

Согласно данным, в количественном выражении показатель вырос на 9%. При этом отмечается, что темпы роста в августе оказались заметно ниже, чем в июле. Так, по итогам второго летнего месяца объемы займов на покупки новых авто в России увеличились на 18% в количественном и на 21% в денежном выражениях.

Подчеркивается, что за первые восемь месяцев объемы выдач кредитов на новые легковые автомобили выросли на 84% в штуках и на 80% в деньгах.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН отметил, что китайские машины очень непредсказуемые: у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».

