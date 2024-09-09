Объемы выдач автокредитов в России выросли на 7% в августе
По итогам августа текущего года суммарные объемы выдач автокредитов увеличились к июльскому уровню на 7% в денежном выражении. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Согласно данным, в количественном выражении показатель вырос на 9%. При этом отмечается, что темпы роста в августе оказались заметно ниже, чем в июле. Так, по итогам второго летнего месяца объемы займов на покупки новых авто в России увеличились на 18% в количественном и на 21% в денежном выражениях.
Подчеркивается, что за первые восемь месяцев объемы выдач кредитов на новые легковые автомобили выросли на 84% в штуках и на 80% в деньгах.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН отметил, что китайские машины очень непредсказуемые: у кого-то автомобиль может начать «разваливаться» уже через год, а ждать запчасти придется несколько месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru