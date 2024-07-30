Выдача автокредитов в первом полугодии достигла рекордных 799,8 тысячи

Так, в мае количество автокредитов в России выросло на 8%. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-апреле число автокредитов в РФ увеличилось на 95% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. За четыре месяца 2024 года было выдано 493 тысячи автокредитов.

Отмечается, что рост числа одобренных ссуд на покупку машины происходит на фоне снижения количества проданных автомобилей.

Ранее стало известно, что самые популярные марки китайских автомобилей с пробегом подешевели в РФ в мае на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, передает «Радиоточка НСН».



