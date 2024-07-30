Выдача автокредитов в первом полугодии достигла рекордных 799,8 тысячи

Россияне в первом полугодии оформили 799,8 тыс. автокредитов, что вдвое превышает значение за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным аналитиков, этот показатель стал рекордным. Объем выданных автокредитов за этот период достиг 1,14 трлн рублей против 532,6 млрд рублей в 2023 году.

СМИ: Российский авторынок ждет падение на 8–10%

Так, в мае количество автокредитов в России выросло на 8%. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе-апреле число автокредитов в РФ увеличилось на 95% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. За четыре месяца 2024 года было выдано 493 тысячи автокредитов.

Отмечается, что рост числа одобренных ссуд на покупку машины происходит на фоне снижения количества проданных автомобилей.

Ранее стало известно, что самые популярные марки китайских автомобилей с пробегом подешевели в РФ в мае на 5-9% на фоне перенасыщения рынка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:АвтомобилиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры