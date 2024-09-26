Аналитики назвали самые популярные бюджетные автомобили в России
Самым популярным автомобилем в России в ценовой категории до 3 млн рублей в 2024 году стал «китаец» Omoda C5 (средняя стоимость — 2,78 млн рублей). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Авто.ру».
Второе место заняла отечественная Lada Granta (1,05 млн рублей), «бронза» у еще одного детища российского автопрома — Lada Vesta (1,68 млн рублей). В топ-5 также попали китайский Haval Jolion (2,5 млн рублей) и Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).
Десятку любимых россиянами моделей пополнили Changan CS55Plus, Lada Niva Travel, Haval M6, Omoda S5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.
Ранее гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что цены на автомобили вырастут на 15% из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, рост стоимости затронет в том числе и китайские автомобили, которые официально поставляются в Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ: шесть россиян согласились работать на СБУ за 10-15 тысяч рублей
- В Минцифры заявили, что Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян
- Минобороны РФ: Ударом ВКС по заводу «Мотор Сич» уничтожены до 250 дронов
- Аналитики назвали самые популярные бюджетные автомобили в России
- Альфа-банк, Сбер и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума
- СМИ: Шнуров вдвое снизил ценник на корпоративы «Ленинграда»
- Алаудинов заявил, что Зеленскому придется подписать безоговорочную капитуляцию
- СМИ: Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно
- Туристический налог с 2025 года появится в Новосибирске
- Ван И: Китай готов предоставить Украине гуманитарную помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru