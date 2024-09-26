Аналитики назвали самые популярные бюджетные автомобили в России

Второе место заняла отечественная Lada Granta (1,05 млн рублей), «бронза» у еще одного детища российского автопрома — Lada Vesta (1,68 млн рублей). В топ-5 также попали китайский Haval Jolion (2,5 млн рублей) и Lada Niva Legend (1,06 млн рублей).

Десятку любимых россиянами моделей пополнили Changan CS55Plus, Lada Niva Travel, Haval M6, Omoda S5 и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что цены на автомобили вырастут на 15% из-за повышения утилизационного сбора с 1 октября, рост стоимости затронет в том числе и китайские автомобили, которые официально поставляются в Россию.

