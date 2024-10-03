Объем пересылаемых документов в РФ за год вырос в пять раз

Так, несмотря на рост популярности электронного документооборота, россияне отправили 177 тонн документов за три квартала 2024 года, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (32 тонны).

При этом больше всего документов отправляли на юге России.

Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН рассказал, что клиенты компании СДЭК могут рассчитывать на компенсацию из-за массового сбоя, если понесли убытки на фоне просроченных сроков доставки.

