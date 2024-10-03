Объем пересылаемых документов в РФ за год вырос в пять раз
Количество пересылаемых россиянами бумажных документов за три квартала этого года выросло в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные СДЭК.
Так, несмотря на рост популярности электронного документооборота, россияне отправили 177 тонн документов за три квартала 2024 года, что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (32 тонны).
При этом больше всего документов отправляли на юге России.
Ранее глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН рассказал, что клиенты компании СДЭК могут рассчитывать на компенсацию из-за массового сбоя, если понесли убытки на фоне просроченных сроков доставки.
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