Таможня Литвы конфисковала посылки из Калининграда с маскировочными сетками
Следующие в поезде «Калининград - Москва» посылки с маскировочными сетками были конфискованы сотрудниками таможни Литвы. Об этом сообщает пресс-служба литовского ведомства.
Уточняется, что инцидент произошёл на железнодорожном пункте пропуска Кибартай. Семь посылок, в которых были 22 маскировочные сетки, находились в почтовом вагоне.
Литовские таможенники отметили, что если конфискованные предметы нарушают «правила перевозки военной техники и боеприпасов», то тогда посылдки будут считать нарушением международных санкций.
«Конфискованные товары литовская таможня передает в качестве помощи Украине», - заключили в ведомстве.
Ранее в Литве два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru