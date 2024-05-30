В Союзе потребителей рассказали, как получить компенсацию из-за сбоя в СДЭК
Петр Шелищ заявил НСН, что закон позволяет потребителю получить компенсацию в случае просрочки исполнения услуги.
Клиенты компании СДЭК могут рассчитывать на компенсацию из-за массового сбоя, если понесли убытки на фоне просроченных сроков доставки, заявил глава Союза потребителей Петр Шелищ в беседе с НСН.
После 4-дневного сбоя компания СДЭК восстановила работу пунктов выдачи заказов. Сообщается, что клиенты уже могут получить свою посылку. Ранее посылку могли получить только те клиенты, кому пришло смс-уведомление о получении еще до технического сбоя, который начался 26 мая. Ответственность за кибератаку на СДЭК взяла на себя проукраинская хакерская группировка Head Mare.
«Закон о защите прав потребителей позволяет потребителю получить компенсацию в случае просрочки исполнения услуги. Покупатель может выбрать новый срок предоставления услуги или потребовать компенсацию, если срыв сроков привел к каким-то потерям или убыткам. Я читал, что у кого-то сорвалась важная сделка, так как не пришла печатать или какие-то документы. Если это связано с бизнесом, это уже Гражданский кодекс. Там тоже предусмотрена ответственность за нарушение сроков. Тут не было форс-мажора, компания не может сослаться на землетрясение и так далее. Говорят, они стали жертвой хакерской атаки, это рукотворное, означает, что у них недостаточная защита была от таких рисков», - объяснил он.
По его словам, компания сама будет заинтересована в возмещении убытков, чтобы не доводить дело до суда.
«Если человек должен был получить что-то для поездки в отпуск или для ремонта жилья, возможна компенсация. Человек мог заказать стройматериалы, они не пришли, а стройка заморозилась, это убытки. Он имеет право потребовать от компании СДЭК, чтобы ему эти убытки возместили. Для этого он должен написать заявление, а также предоставить подтверждение, что у него действительно убытки. Сначала претензия предъявляется исполнителю напрямую. Если СДЭК не реагирует или отвечает отказом, то можно уже обращаться в суд. Но на самом деле суд – это долгая история. СДЭК тоже заинтересован в том, чтобы претензии были удовлетворены, это их репутация. Конечно, если человек требует несоразмерную какую-то сумму возмещения, ему откажут. Здесь тогда и суд не поможет», - заключил собеседник НСН.
Вирус мог попасть в компанию СДЭК через любого сотрудника, которому злоумышленники могли прислать вредоносное письмо, заявил ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский «Радиоточке НСН». Он также допустил уязвимость в сетевом оборудовании компании.
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