Объем инвестиций в развитие ТиНАО достигнет 6 трлн рублей уже к 2030 году

В этом году пройден инвестиционный рубеж в 3 триллиона рублей, из них 2,4 триллиона поступили из внебюджетных источников. Денежные вложения за первые 10 лет в развитие ТиНАО подтверждают правильность выверенной градостроительной политики московских властей на новых территориях.

«Безошибочно были определены приоритеты: создание дорожно-транспортной, инженерной, социально-экономической инфраструктуры», - уточнили в пресс-службе департамента.

Завершился первый этап формирования транспортного каркаса ТиНАО, включающего в себя и метро, и МЦД, и транспортные магистрали. Построено и запущено в эксплуатацию около 400 км магистральных дорог и восемь станций метро, а всего за прошедшие 10 лет в строительство дорог ТиНАО инвестировано около 235 миллиардов рублей. Работы в этом направлении продолжатся. Через 10 лет протяженность новых магистральных дорог увеличится до 700 км. В ближайшие два года построят еще семь станций метро, а к 2027 году - еще шесть.

В ближайшие три года на развитие ТиНАО из бюджета города выделят около 14 млрд рублей.

С 2012 года в ТиНАО построено 100 км магистральных сетей, что позволило решить задачи по организации централизованного водоотведения. Продолжается строительство новой тепловой магистрали от районной тепловой станции «Южное Бутово» до поселка Коммунарка.

Другая важная задача - бесперебойная подача газа. Уже начато создание газораспределительной сети протяженностью 288 км.

«В развитие инженерной инфраструктуры «новой» Москвы к 2035 году будет инвестировано более 622 млрд рублей», - уточнил Владимир Жидкин.

С момента присоединения новых территорий Москвы там возведено более 100 объектов образования, 18 медицинских объектов, обустроены 23 парка. Население новых округов уже достигло численности в 650 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 10 лет в ТиНАО ввели 20,52 млн кв. м, или примерно 50% жилья, построенного за эти годы в Москве.

