Почти 200 промышленных предприятий работает на территории ТиНАО

Объём отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности ТиНАО в 2021 году составил 93,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

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В сообщении говорится, что на территории округа работают почти 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий, здесь расположены крупные объекты инновационной инфраструктуры столицы.

«Технопарк «ТехноСпарк» - современное пространство для создания и развития технологических стартапов, где насчитывается 110 резидентов и иных арендаторов. В Троицке работает технопарк «Тиснум», работают восемь резидентов и других арендаторов», - уточнили в пресс-службе.

Также здесь расположен Щербинский лифтостроительный завод, который является крупнейшим в России разработчиком и производителем лифтового оборудования.

В пресс-службе напомнили, что 1 июля 2022 года исполнилось 10 лет с момента присоединения к Москве новых территорий, которые ранее были частью Московской области.

Ранее руководитель московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что присоединение новых территорий сыграло огромную роль для развития Москвы в целом.

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Фото: mos.ru
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