«Обеими руками за!» Астахов выступил за гуманизацию уголовного права

Бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ, президент коллегии адвокатов «Астахов и партнеры» Павел Астахов в беседе с НСН поддержал идею правительства. По его словам, эта мера необходима в связи с ранее произошедшими усилениями норм УК РФ.

«Что касается либерализации или гуманизации уголовного законодательства. В принципе, это общемировая тенденция. Надо сказать, что мы здесь немного отстаем. У нас за последние годы только усиливались нормы, которые карают по отдельным видам преступлений. У нас дополнительные квалификации введены, две части в ст. 210 – это организованные преступные сообщества, которые наказываются даже пожизненно. У нас криминализованы вновь оскорбления и клевета. Поэтому надо какие-то для баланса делать уравновешивающие это шаги», - объяснил он.

Адвокат также посоветовал задуматься над изменением сроков содержания под стражей в период предварительного заключения. Он посоветовал взять в качестве отправной точки в этом вопросе сроки проведения расследования.

«В свое время был предельный срок проведения расследования полтора года. Срок содержания под стражей по таким делам тоже был полтора года. Потом от этой нормы ушли. Сегодня есть люди, которые под следствием сидят чуть ли не годами. Естественно, встает вопрос: а объективно ли это? Даже по данным, которые приводил президент в своем послании Федеральному Собранию, 47% дел не доходят до суда, в частности, по делам предпринимателей, то представьте себе, какова эффективность этого процесса? Здесь надо отсчет брать от сроков проведения расследования. У нас срок проведения расследования установлен – два месяца», - рассказал правозащитник.

По словам Астахова, именно эти временные рамки и должны стать сроком содержания в СИЗО. Кроме того, дальнейшая мера пресечения также должна быть вариативной, считает адвокат. В частности, он посоветовал начать активно использовать залог в качестве таких мер.

«Вот на два месяца арест, а дальше любую другую форму меры пресечения: содержание под домашним арестом, подписка, залог, который практически не применяется у нас. Во всех преступлениях, связанных с экономической составляющей, я считаю, залог – самая оптимальная форма меры пресечения. То, что практикуется во всем мире, у нас практически вообще не применяется. Проблема состоит в том, что никто и нигде не учит наших следователей правильно применять эту меру пресечения. Они боятся связываться с деньгами даже в такой форме. А здесь законодательством все давно прописано в законе», - объяснил адвокат.

Однако и в мере пресечения Астахов посоветовал прибегнуть к некой вариативности. По его словам, в этом вопросе стоит опираться на тяжесть преступлений.

«Конечно, мера пресечения ареста, содержания под стражей в следственном изоляторе должна быть исключительной. Только по преступлениям, связанным с особо тяжкими действиями преступника: причинение смерти человеку, какие-то действия опасные вооруженные, преступные группы и так далее. Все, что связано с экономикой, все хищения и прочее, ну, не требуется содержать человека и мариновать его в следственном изоляторе. Давайте разгрузим все-таки следственные изоляторы. Пусть там будут только самые-самые опасные. Активнее надо применять другие меры пресечения. И если будет установлен предельный срок, я обеими руками за», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что численность осужденных, содержащихся в исправительных колониях, в течение прошлого года снизилась еще на 6% и достигла исторического минимума. Численность заключенных в России последовательно снижалась на протяжении последних шести-семи лет. Об этом в эфире НСН сообщил глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте (СПЧ), председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Кроме того, рассказал он, в исправительных учреждениях в последние годы значительно улучшились условия содержания.

