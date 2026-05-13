Зерновой союз оспорил статистику Минсельхоза по числу фермеров в России
Минсельхоз говорит о росте числа фермеров в России, однако это совершенно не так, сказал в пресс-центре НСН Аркадий Злочевский.
В России становится все меньше фермеров, посетовал в пресс-центре НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Недавно Минсельхоз объявил, что у нас сильно выросло количество фермеров. Чуть ли не на 16 с лишним тысяч! Но статистика показывает минус шесть тысяч фермеров по статуса. Откуда у Минсельхоза вообще взялся плюс, да и еще в таком масштабном размере, не очень понятно. Где эти цифры? Чем они подтверждаются? Росстат этого вообще никак не подтверждает. Не подтверждает этого и налоговая служба. У нас меньше фермеров, чем раньше. Они выбывают из оборота», — сказал собеседник НСН.
По прогнозу Всемирной продовольственной программы, в 2026 году более 360 млн человек могут столкнуться с нехваткой еды, десятки миллионов — с угрозой голода. Причина — остановка поставок через Ормузский пролив из‑за конфликта США и Ирана. Из‑за ограничения экспорта азота, серы и фосфатов странами Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, ОАЭ) цены на них выросли на 30%.
Ранее Злочевский говорил НСН, что без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок выровняется, мелкие и средние фермеры сегодня продолжают работать в убыток.
Горячие новости
- Лукавая цифра: Рост числа судов с ТСЖ объяснили жадностью УК и чиновников
- Зерновой союз оспорил статистику Минсельхоза по числу фермеров в России
- Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза
- Никаких блокбастеров: Как погода и репертуар подвели кинотеатры в майские праздники
- Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
- Кто супергерой? Выплаты школьным учителям за стобалльников по ЕГЭ назвали нечестными
- Зерновой союз назвал риски слишком поздней посевной кампании 2026 года
- Песков рассказал об обмене информацией между Россией и Украиной
- Песков назвал условие для перехода к полноформатным переговорам с Украиной
- В концу сезона Россия перегонит объемы поставок зерна 2025 года