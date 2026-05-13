Цены на пшеницу оказались на депрессивно низком уровне во всем мире
На следующий сезон австралийские фермеры говорят о сокращении площадей под пшеницу и переориентирование их под бобовые и масличные, сказал НСН Аркадий Злочевский.
Сегодня рынок цен на пшеницу во всем мире находится в депрессивном состоянии, сказал в пресс-центре НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Депрессивное состояние на мировом рынке пшеницы должно привести к сокращению по посевам в странах-экспортерах. У нас озимые дают 70% урожая пшеницы. Они в принципе более урожайные, чем яровые. Сейчас на мировом рынке происходит перераспределение. Спрос формируется в нашу сторону. Сейчас в Австралии, например, активно обсуждают, стоит ли сеять столько пшеницы. У них рекордный урожай — они собрали 37 миллионов тонн в текущем сезоне. На следующий сезон австралийские фермеры говорят о том, что надо сокращать площади под пшеницы и переориентировать их под бобовые, масличные, которые показывают хорошую рентабельность во всем мире», — сказал собеседник НСН.
По прогнозу Всемирной продовольственной программы, в 2026 году более 360 млн человек могут столкнуться с нехваткой еды, десятки миллионов — с угрозой голода. Причина — остановка поставок через Ормузский пролив из‑за конфликта США и Ирана. Из‑за ограничения экспорта азота, серы и фосфатов странами Персидского залива (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран, ОАЭ) цены на них выросли на 30%.
Ранее Злочевский заявил в пресс-центре НСН, что у российских аграриев довольно старая техника, а из-за редких обновлений она стареет еще быстрее.
Горячие новости
- В России в розыск объявили экс-министра обороны Великобритании Уоллеса
- СМИ: Певица Линда стала подозреваемой по делу об особо крупном мошенничестве
- Цены на пшеницу оказались на депрессивно низком уровне во всем мире
- Аналитик Юшков: «Газпром» может продать долю «Северного потока» США
- Депутат Кирьянов усомнился в массовом спросе на таксистов-нелегалов
- «Продаются лучше мультфильма»: Почему возникли судебные тяжбы вокруг «Маши и Медведя»
- Зависимы от фастфуда: Диетолог осудила обеденные предпочтения зумеров
- Лукавая цифра: Рост числа судов с ТСЖ объяснили жадностью УК и чиновников
- Зерновой союз оспорил статистику Минсельхоза по числу фермеров в России
- Закупка новой сельхозтехники в России снизилась в 2-3 раза