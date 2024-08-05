МИД РФ назвал смену власти в Бангладеш «внутренним делом этой страны»

Смена политических сил у власти в Бангладеш является внутренним делом этой страны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В документе отмечается, что правительство премьера Шейх Хасины ушло в отставку на фоне массовых протестов. Их участники требовали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в гибели граждан в ходе антиправительственных студенческих митингов в июле 2024 года.

«В настоящее время ситуацию в стране контролирует армия Бангладеш. Предполагается, что скоро будет сформировано переходное правительство», - отметили в российском министерстве.

Также в МИД РФ подчеркнули, что в Москве рассчитывают «на скорейшее возвращение внутриполитических процессов» в южно-азиатской стране в конституционное русло.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, ушедшая в отставку на фоне беспорядков, попросила убежище в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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