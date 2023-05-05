Гендиректор «Мамбы» предсказал расцвет конкурентов уходящего Tinder

Ранее стало известно, что VK создаст свой аналог уходящего из России сервиса знакомств Tinder. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к компании. Отмечается, что в отличие от внутреннего сервиса «VK Знакомства», в новом не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте». Бронецкий назвал решение VK логичным и ожидаемым.

«Сейчас подходящее время для этого. Конечно же, они займут какую-то долю рынка. Какую — будет видно позже», — сказал Бронецкий.

В то же время собеседник НСН считает, что давать прогнозы по поводу притока пользователей в связи с уходом Tinder преждевременно.

«Пока не очень ясно, что Tinder подразумевает под уходом. Если он уйдет целиком, конечно же, определенный приток будет. При этом полагаю, что даже полноценный уход Tinder не разрушит возможности людей знакомиться, создавать семьи и находить себе партнера. Люди найдут ему замену. Сервисов знакомств может быть много, для самых разнообразных социальных слоев и целей. С уходом Tinder и запуском новых конкурентов, будь то сервис от VK или что-то еще, зацветут новые проекты», — подытожил гендиректор «Мамбы».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

