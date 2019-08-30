Хайп на ерунде. Родительский комитет против продления летних каникул

Продлить летние каникулы для школьников и студентов на один месяц - до 1 октября, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Как сообщает РИА Новости, по его мнению, это нужно для того, чтобы молодежь могла подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Для начала эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отрицательно оценила эту инициативу и выразила уверенность, что её не примут.

«Чем дольше дети отдыхают, тем труднее им потом входить в рабочий режим. Он и так испытывают огромный стресс, когда идут в школу 1 сентября после трёхмесячного отдыха. Помню, как мы в младших классах, вернувшись в школу, понимали, что даже писать почти разучились. Если добавится ещё один месяц, стресс будет сильнее. Согласно международному исследованию, среди всех школьников мира российские испытывают самый большой стресс, связанный с учёбой. На это очень сильно влияет ЕГЭ, а также сравнительная система оценки учеников», - отметила собеседница НСН.

Ирина Волынец также призвала избирателей тщательнее выбирать депутатов различного уровня, чтобы не столкнуться с подобными инициативами.

«Это предложение какого-то начинающего блогера, который, утрируя, мог бы вообще предложить освободить полностью детей от школы, чтобы не портить их счастливое детство. Власов – самый молодой депутат Госдумы. Видимо, он не очень любил ходить в школу, и решил, воспользовавшись своим служебным положением, сделать такой подарок всем школьникам и студентам нашей страны. Между тем, потребность в изменениях в школьном образовании давно назрела. Необходима глубокая реформа, возврат к советскому варианту.