Хайп на ерунде. Родительский комитет против продления летних каникул
Ирина Волынец в эфире НСН оценила инициативу самого молодого депутата Госдумы.
Продлить летние каникулы для школьников и студентов на один месяц - до 1 октября, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Как сообщает РИА Новости, по его мнению, это нужно для того, чтобы молодежь могла подрабатывать или ездить на отдых в сентябре. Для начала эксперимент можно было бы провести на Дальнем Востоке, говорится в его письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН отрицательно оценила эту инициативу и выразила уверенность, что её не примут.
«Чем дольше дети отдыхают, тем труднее им потом входить в рабочий режим. Он и так испытывают огромный стресс, когда идут в школу 1 сентября после трёхмесячного отдыха. Помню, как мы в младших классах, вернувшись в школу, понимали, что даже писать почти разучились. Если добавится ещё один месяц, стресс будет сильнее. Согласно международному исследованию, среди всех школьников мира российские испытывают самый большой стресс, связанный с учёбой. На это очень сильно влияет ЕГЭ, а также сравнительная система оценки учеников», - отметила собеседница НСН.
Ирина Волынец также призвала избирателей тщательнее выбирать депутатов различного уровня, чтобы не столкнуться с подобными инициативами.
«Это предложение какого-то начинающего блогера, который, утрируя, мог бы вообще предложить освободить полностью детей от школы, чтобы не портить их счастливое детство. Власов – самый молодой депутат Госдумы. Видимо, он не очень любил ходить в школу, и решил, воспользовавшись своим служебным положением, сделать такой подарок всем школьникам и студентам нашей страны. Между тем, потребность в изменениях в школьном образовании давно назрела. Необходима глубокая реформа, возврат к советскому варианту.
Болонская система, на которую мы перешли, себя полностью дискредитировала. Советская система была признана лучшей в мире, сегодня она, например, полностью скопирована в Англии - в дорогих, частных школах.
Кроме того, огромное число детей летом находятся без присмотра. Лагерь – дорогое удовольствие, бабушек, дедушек в деревне нет. Депутатам следовало бы увеличить долю госфинансирования летнего отдыха школьников из бюджета. Именно об этом должны думать депутаты Госдумы, а не о всякой ерунде, чтобы поймать хайп перед 1 сентября», - подчеркнула председатель Национального родительского комитета.
Василий Власов в 21 год был избран в Госдуму в сентябре 2016 года в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР. Он занимает должность первого заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
В обращении к вице-премьеру Голиковой Власов указывает на очень высокую загрузку школьников и студентов. Практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и каникулы, по сути, длятся всего два месяца, сетует он. Также, по мнению депутата, следует принимать во внимание, что многие ученики и студенты предпочитают летом работать. Продление каникул позволит им набраться практического опыта и закрепить теоретические знания, полагает народный избранник.
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