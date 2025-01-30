«Очень осторожно!»: Учитель ответил Мединскому на призыв к критическому мышлению

«Это говорит о том, что сама по себе необходимость критического мышления признается всеми абсолютно, даже теми людьми, которые вкладывают в это понятие самое разное значение. Благодаря этому учителя, которые хотят об этом говорить, имеют официальную возможность об этом говорить. Что касается возможности школы, все зависит от самих учителей, от отношения к этому школьной администрации. Именно школьная администрация разрешает или не разрешает учителю работать с теми или иными учебными материалами, пособиями. Учитель имеет право помимо тех пособий, которые рекомендованы, использовать любые другие. Это замечательный способ воспитания критического мышления – предложить детям несколько точек зрения. Одна из них в учебнике Мединского, другая, например, – в каком-то другом учебнике», - рассказал он.

При этом Луховицкий подчеркнул, что сегодня учителю нужно очень осторожно доносить до учеников разные взгляды на вещи.

«Учителю надо думать сейчас о том, чтобы его высказывания и его задания не дали основания родителям заподозрить его в чем-то нехорошем. Это проблема. Родители должны понимать, что делает учитель. Сейчас как никогда раньше учитель должен объяснять родителям, что и почему он делает. Любой учебник может оказаться не очень качественным. Но никто не может учителю запретить обсуждать проблему или предлагать детям какие-то темы, которые не предусмотрены в учебнике. По семьеведению и основам духовности, например, нет ОГЭ, поэтому в этом смысле на учителях меньше ответственности», - заключил собеседник НСН.

«Разговоры о важном» не очень интересны школьникам, так как учителя в подготовке материалов не могут отходить от «формальных» рекомендаций, чтобы не получить выговор, заявил ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».

