«Вместо чего?»: Учителя не поддержали возвращение «Основ духовности» в школы
Дмитрий Казаков заявил НСН, что в школах духовно-нравственное воспитание происходит само собой в процессе обучения.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры» станет излишней нагрузкой для учеников 5-7 классов, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
В российские школы вернут предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов РФ». Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что по его предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение 2024 года взаимодействовала по данному вопросу с рядом госорганов. Предмет вернут в 5-7 классы, преподавать его будут учителя истории. Казаков отметил, что это приведет к излишней нагрузке.
«У нас сегодня происходит бесконечный бардак с тем, чтобы что-то вводить, а потом то же самое отменять. Этот предмет был, в некоторых школах он есть до сих пор, но планировалось его отменить. Я скорее негативно отношусь к возвращению предмета, так как и так школа перегружена. Это нужно за счет чего-то вводить. В 5-7 классах дети уже учатся по семь уроков в неделю, иногда и больше. Им просто не будет хватать времени. Скорее всего, будут сокращены другие предметы», - отметил он.
Казаков напомнил, что в России образование носит светский характер, а духовно-нравственное воспитание происходит само собой в процессе обучения.
«Духовно-нравственное воспитание само по себе происходит в процессе образования, в процессе изучения истории, обществознания, литературы и так далее. В процессе обучения формируется личность, а дополнительным предметом это не воспитывается. А как оценивать знания по этому предмету? По каким-то формальным признакам будут это делать. Какое там будет содержание? Подготовлены ли все учителя истории к преподаванию такого предмета? А дети? Зачем это делать в школах? Если в школе есть традиция, есть факультатив такой, никто не против», - добавил собеседник НСН.
Ранее помощник президента РФ и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что из школьной программы следует убрать предмет «Обществознание», так как в нынешнем виде он абсолютно бесполезен, передает «Радиоточка НСН».
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