«Вместо чего?»: Учителя не поддержали возвращение «Основ духовности» в школы

«У нас сегодня происходит бесконечный бардак с тем, чтобы что-то вводить, а потом то же самое отменять. Этот предмет был, в некоторых школах он есть до сих пор, но планировалось его отменить. Я скорее негативно отношусь к возвращению предмета, так как и так школа перегружена. Это нужно за счет чего-то вводить. В 5-7 классах дети уже учатся по семь уроков в неделю, иногда и больше. Им просто не будет хватать времени. Скорее всего, будут сокращены другие предметы», - отметил он.

Казаков напомнил, что в России образование носит светский характер, а духовно-нравственное воспитание происходит само собой в процессе обучения.

«Духовно-нравственное воспитание само по себе происходит в процессе образования, в процессе изучения истории, обществознания, литературы и так далее. В процессе обучения формируется личность, а дополнительным предметом это не воспитывается. А как оценивать знания по этому предмету? По каким-то формальным признакам будут это делать. Какое там будет содержание? Подготовлены ли все учителя истории к преподаванию такого предмета? А дети? Зачем это делать в школах? Если в школе есть традиция, есть факультатив такой, никто не против», - добавил собеседник НСН.

Ранее помощник президента РФ и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что из школьной программы следует убрать предмет «Обществознание», так как в нынешнем виде он абсолютно бесполезен, передает «Радиоточка НСН».

