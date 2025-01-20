«Нужен илосос!»: Боновые заграждения не могут остановить мазут в Черном море

«Если мазут будет плыть не на поверхности, а в толще воды, то боновые заграждения у берега вообще не помогут. Мы еще не выяснили, насколько мазут однороден там. Если мазут «болтается» в толще, заграждения его не удержат. А если он вообще находится в состоянии свободного парения, то он может даже на поверхности потыкаться в боновые заграждения, погрузиться вниз и проплыть под ними. Также я думаю, что испанский опыт нам не поможет, там все-таки речь шла больше не о мазуте, а о нефтепродуктах в целом. Надо изучать», - отметил он.

По его словам, в данном случае необходимо комплексно очищать дно и толщу воды, для этого лучше всего использовать илосос, но соорудить его в море не так просто.

«Что касается сбора мазута со дна, в прибрежной полосе, где не глубже двух метров, можно собирать обычным илососом, если его установить на подходящем катере. Сегодня можно такую штуку оборудовать, это стоило бы сделать в районе Анапы. Это стандартное оборудование для очистки водоемов, но обычно оно стоит на берегу, шланг направляется не на очень большие расстояния. Но какие-то эксперименты в таком духе для моря можно было бы сделать, учитывая, что сгустки мазута долго еще будут обнаруживаться там, возможно, не один год», - заключил собеседник НСН.

Ранее Виктор Данилов-Данильян заявил, что нефтепродукты, разлившиеся в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе, могут попасть в Грузию и Турцию, передает «Радиоточка НСН».

