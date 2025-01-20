«Нужен илосос!»: Боновые заграждения не могут остановить мазут в Черном море
Необходимо комплексно очищать дно и толщу воды, для этого лучше всего использовать илосос, но соорудить его в море не так просто, заявил НСН Виктор Данилов-Данильян.
Боновые заграждения не могут остановить мазут в Черном море, поэтому очистку необходимо проводить именно в воде, заявил НСН научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук, председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП Виктор Данилов-Данильян.
Российская академия наук изучает опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии, где произошел схожий с черноморскими танкерами инцидент. Об этом РБК сообщил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков. По его словам, опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор, а возможности микробного разложения оказались весьма ограничены. Данилов-Данильян отметил, что российским специалистам придется экспериментировать.
«Если мазут будет плыть не на поверхности, а в толще воды, то боновые заграждения у берега вообще не помогут. Мы еще не выяснили, насколько мазут однороден там. Если мазут «болтается» в толще, заграждения его не удержат. А если он вообще находится в состоянии свободного парения, то он может даже на поверхности потыкаться в боновые заграждения, погрузиться вниз и проплыть под ними. Также я думаю, что испанский опыт нам не поможет, там все-таки речь шла больше не о мазуте, а о нефтепродуктах в целом. Надо изучать», - отметил он.
По его словам, в данном случае необходимо комплексно очищать дно и толщу воды, для этого лучше всего использовать илосос, но соорудить его в море не так просто.
«Что касается сбора мазута со дна, в прибрежной полосе, где не глубже двух метров, можно собирать обычным илососом, если его установить на подходящем катере. Сегодня можно такую штуку оборудовать, это стоило бы сделать в районе Анапы. Это стандартное оборудование для очистки водоемов, но обычно оно стоит на берегу, шланг направляется не на очень большие расстояния. Но какие-то эксперименты в таком духе для моря можно было бы сделать, учитывая, что сгустки мазута долго еще будут обнаруживаться там, возможно, не один год», - заключил собеседник НСН.
Ранее Виктор Данилов-Данильян заявил, что нефтепродукты, разлившиеся в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе, могут попасть в Грузию и Турцию, передает «Радиоточка НСН».
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