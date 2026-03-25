Сегодня потребность в гражданских операторах БАС оценивается в 8-10 тысяч специалистов, и это число с каждым годом будет расти на 2-3 тысячи человек. Об этом НСН рассказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.

Российскому гражданскому рынку беспилотных авиационных систем (БАС) не хватает 14 500 специалистов, рассказали в «Федеральном центре беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС), пишут «Ведомости». Самая востребованная специальность – оператор БПЛА, здесь необходимо почти 12 000 человек. Ещё нужны 1790 аналитиков данных, порядка 400 специалистов. Бабинцев раскрыл, какова на самом деле потребность рынка и как обучают таких специалистов.

«В 2024-2025 году у коммерческих эксплуатантов работало порядка трех тысяч операторов БАС в составе экипажей, и острой нехватки в этой части не наблюдается. Средняя зарплата такого работника 100-200 тысяч рублей, смотря какой опыт и характер заданий. Беспилотники для решения своих задач применяют аграрии, лесники, строители, дорожники, пожарные, спасатели, контрольно-надзорные органы. Для качественного обучения оператора БАС нужно порядка 140 часов. Важно, чтобы он знал актуальное регулирование и обязательные процедуры, живьем прошел наземную подготовку и летную практику. Лучше избегать поверхностных курсов, покупки свидетельств об обучении через интернет», - рассказал он.