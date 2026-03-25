«10 тысяч специалистов»: Что должен уметь оператор гражданских дронов
Качественные гражданские операторы БАС должны пройти подготовку не менее 140 часов, при этом их зарплата доходит до 200 тысяч рублей, заявил НСН Глеб Бабинцев.
Сегодня потребность в гражданских операторах БАС оценивается в 8-10 тысяч специалистов, и это число с каждым годом будет расти на 2-3 тысячи человек. Об этом НСН рассказал гендиректор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев.
Российскому гражданскому рынку беспилотных авиационных систем (БАС) не хватает 14 500 специалистов, рассказали в «Федеральном центре беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС), пишут «Ведомости». Самая востребованная специальность – оператор БПЛА, здесь необходимо почти 12 000 человек. Ещё нужны 1790 аналитиков данных, порядка 400 специалистов. Бабинцев раскрыл, какова на самом деле потребность рынка и как обучают таких специалистов.
«В 2024-2025 году у коммерческих эксплуатантов работало порядка трех тысяч операторов БАС в составе экипажей, и острой нехватки в этой части не наблюдается. Средняя зарплата такого работника 100-200 тысяч рублей, смотря какой опыт и характер заданий. Беспилотники для решения своих задач применяют аграрии, лесники, строители, дорожники, пожарные, спасатели, контрольно-надзорные органы. Для качественного обучения оператора БАС нужно порядка 140 часов. Важно, чтобы он знал актуальное регулирование и обязательные процедуры, живьем прошел наземную подготовку и летную практику. Лучше избегать поверхностных курсов, покупки свидетельств об обучении через интернет», - рассказал он.
При этом операторы, работающие в зоне спецоперации, как отметил Бабинцев, могут помочь закрыть потребность в таких специалистах в будущем после их возвращения из зоны боевых действий.
«Потребность в приеме на работу обученных операторов БАС я оцениваю в 8-10 тысяч человек на текущий момент и далее по 2-3 тысячи в год в зависимости от темпа роста рынка. Ребята, которые вернутся с СВО, очень подойдут. Они обладают хорошей гибкостью мышления, уже подготовлены к восприятию каких-то рискованных ситуаций. Конечно, их надо доучивать, потому что на фронте оператор БАС это, прежде всего, FPV - ручное пилотирование», - заявил Бабинцев.
По словам собеседника НСН, сейчас техника становится все более самостоятельной, так что операторы БАС уже почти отошли от ручного управления.
«Сейчас обучение все больше трансформируется от ручного пилотирования в область наблюдения за компьютером. Оператор формирует на земле полетное задание и потом наблюдает за точкой на мониторе, получает телеметрию и иногда отправляет управляющие команды. Но машина самостоятельно оценивает навигационную и метеорологическую обстановку и принимает решение снизиться, подняться или изменить азимут», - подытожил он.
Ранее Бабинцев в беседе с НСН говорил, что применение беспилотников в качестве средств видеофиксации нарушений ПДД приведет к убыткам, поскольку БПЛА должны будут круглосуточно «висеть» над дорогами ради нескольких видов штрафов.
