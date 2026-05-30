МО: За ночь силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 30 мая российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 127 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по Москве 29 мая до 07:00 утра 30 мая.
По данным Минобороны, дроны ВСУ были сбиты над Белгородским, Брянским, Волгоградским, Воронежским, Курским, Орловским, Ростовским и Рязанским регионами. Кроме того, часть БПЛА удалось ликвидировать над Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, пишет RT.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей ограничить поездки по трассе «Новороссия» в районе Бердянского муниципального округа, так как, по его словам, ВСУ сбрасывают мины на автомобильную дорогу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
