Нужно «убедить»: Сервис поиска работы от VK не потеснит HeadHunter

Сервису для поиска работы от VK будет сложно потеснить HeadHunter, так как основной проблемой будет «убедить» пользователей идти именно в этот ресурс вместо уже привычных, заявила ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова в разговоре с НСН.

Холдинг VK в партнерстве с сервисом поиска работы Superjob запустит собственный сервис для поиска работы, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Встроенное приложение получит название «Карьерный Хаб». В сервисе будут агрегированы объявления о работе, опубликованные в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». Оригинальные вакансии, размещенные только в «Карьерном Хабе», получат приоритет в выдаче, также в приложение будут дублировать объявления Superjob.