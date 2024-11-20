Нужно «убедить»: Сервис поиска работы от VK не потеснит HeadHunter

VK обладает огромным преимуществом по количеству аудитории, что обеспечит новому сервису широкий охват населения России, но это не главное, отметила в эфире НСН Екатерина Сабельникова. 

Сервису для поиска работы от VK будет сложно потеснить HeadHunter, так как основной проблемой будет «убедить» пользователей идти именно в этот ресурс вместо уже привычных, заявила ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова в разговоре с НСН.

Холдинг VK в партнерстве с сервисом поиска работы Superjob запустит собственный сервис для поиска работы, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Встроенное приложение получит название «Карьерный Хаб». В сервисе будут агрегированы объявления о работе, опубликованные в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». Оригинальные вакансии, размещенные только в «Карьерном Хабе», получат приоритет в выдаче, также в приложение будут дублировать объявления Superjob.

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«При значительных инвестициях в проект (для привлечения аудитории) с учетом дублирования базы вакансий Superjob и большой потенциальной аудитории – пользователей VK – перспективы представляются весьма неплохими. Однако, на мой взгляд, значительно потеснить HeadHunter будет сложно. Основной проблемой будет «убедить» пользователей идти именно в этот ресурс вместо уже привычных. В качестве примера можно привести «Работа в России», портал работает уже достаточно давно, но до масштабов HeadHunter – по количеству посещений, числу уникальных пользователей – еще далеко», - сказала Сабельникова.

При этом она отметила, что VK обладает огромным преимуществом по количеству аудитории, что обеспечит сервису широкий охват населения России.

«В данном случае VK обладает огромным преимуществом – это аудитория: порядка 100 млн человек всех возрастных категорий. Потенциально это может обеспечить для создаваемого сервиса практически максимально широкий охват населения России. В случае, если сервис удастся раскрутить и привлечь в него соискателей и работодателей, это действительно может значительно сократить временные издержки на трудоустройство и закрытие вакантных мест в компаниях», - добавила собеседница НСН.

Ранее руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН заявил, что сервис поиска работы от холдинга VK обеспечит работодателям доступ к молодым кадрам, кроме того приложение поможет Superjob укрепить свои позиции среди конкурентов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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