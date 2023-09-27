Основатель SuperJob назвал тупиком идею Титова привлекать мигрантов из Вьетнама

«Миграционные потоки на сегодняшний день действительно исчерпаны, потому что все, кто хотел сюда приехать работать из ближайших стран бывшего СССР, тот приехал. Если это неквалифицированная история, то они идут на какие-то стройки, в сельское хозяйство, на склады. У них нет навыков: сказали копать, - копают, сказали шить, - шьют. Все страны конкурируют за умы, а в Америке, например, пытаются строить стену на границе с Мексикой, потому что неквалифицированная миграция ничего хорошего не добавляет. Она приносит дикое количество рисков: это и преступность и разбавление титульного населения. Давайте полностью Вьетнам перевезем на территорию РФ, появятся вьетнамские или лаосские анклавы», - заключил собеседник НСН.

Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказался за введение визового режима со странами Средней Азии. По его мнению, это поможет защитить их права, при этом Каримов не согласился с мнением политика Сергея Миронова, что мигранты – «бездельники».

