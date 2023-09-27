Основатель SuperJob назвал тупиком идею Титова привлекать мигрантов из Вьетнама
Все цивилизованные страны конкурируют за умы, а появление в России лаосцев или вьетнамцев создаст много рисков вместо решения кадровых проблем, сказал в эфире НСН Алексей Захаров
Основатель портала SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН раскритиковал идею привлечение в Россию неквалифицированных рабочих из стран Юго-Восточной Азии.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее назвал беспрецедентным уровень дефицита кадров в экономике России. По данным РБК, он предложил президенту РФ упростить привлечение трудовых мигрантов из визовых стран Юго-Восточной Азии.
«Титов пытается как-то решать задачи бизнеса, у которого нет кадров, но предлагаемый способ стратегически вреден. Это позволит "очень временно" решить какие-то кадровые проблемы, но создаст кучу проблем с безопасностью, преступностью, нежеланием знать язык, появится анклавная власть, которую федеральная власть не контролирует. Минусов здесь гораздо больше, чем плюсов. Это абсолютно тупиковый путь. Надо создать условия, чтобы бизнес вместо ста человек с лопатами покупал экскаватор», - сказал Захаров.
Он подтвердил, что миграционные потоки из стран ближнего зарубежья исчерпаны. При этом основатель SuperJob напомнил, что цивилизованные страны конкурируют сейчас «за умы», а не за мигрантов.
«Миграционные потоки на сегодняшний день действительно исчерпаны, потому что все, кто хотел сюда приехать работать из ближайших стран бывшего СССР, тот приехал. Если это неквалифицированная история, то они идут на какие-то стройки, в сельское хозяйство, на склады. У них нет навыков: сказали копать, - копают, сказали шить, - шьют. Все страны конкурируют за умы, а в Америке, например, пытаются строить стену на границе с Мексикой, потому что неквалифицированная миграция ничего хорошего не добавляет. Она приносит дикое количество рисков: это и преступность и разбавление титульного населения. Давайте полностью Вьетнам перевезем на территорию РФ, появятся вьетнамские или лаосские анклавы», - заключил собеседник НСН.
Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказался за введение визового режима со странами Средней Азии. По его мнению, это поможет защитить их права, при этом Каримов не согласился с мнением политика Сергея Миронова, что мигранты – «бездельники».
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