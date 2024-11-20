Интеграция в соцсети: Сервис поиска работы от VK поможет понять молодежь

Холдинг VK в партнерстве с сервисом поиска работы Superjob запустит собственный сервис для поиска работы, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Встроенное приложение получит название «Карьерный Хаб». В сервисе будут агрегированы объявления о работе, опубликованные в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». Оригинальные вакансии, размещенные только в «Карьерном Хабе», получат приоритет в выдаче, также в приложение будут дублировать объявления Superjob. Мурадян допустил, что новый сервис получит отклик среди молодых соискателей.

«Сегодня HeadHunter занимает 33% рынка, а Superjob всего лишь 17%. Компании это слияние будет очень на руку. При этом новый сервис предоставит доступ к молодым специалистам. Это будет интеграция для лучшего понимания запросов самого соискателя, его трекинга и социальных сетей. Также это возможность использовать связи в поиске работы. Другие сервисы не пострадают в конкуренции, поскольку занимаются другим. "Профи.ру" - это платформа по поиску фрилансеров. На "Авито Работа" ищут уборщиц, наемный персонал, а не офисных сотрудников», - заявил он.

Ранее Минэкономики выпустило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%. Как рассказала «Радиоточке НСН» карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева, подобные ожидания связаны с нехваткой специалистов в некоторых сферах и более высокими зарплатными ожиданиями молодых специалистов, выпускающихся из вузов.

