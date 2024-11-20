Интеграция в соцсети: Сервис поиска работы от VK поможет понять молодежь
Новый сервис поможет развитию Superjob, при этом не ударит по другим платформам, рассказал НСН Гарри Мурадян.
Сервис поиска работы от холдинга VK обеспечит работодателям доступ к молодым кадрам, кроме того приложение поможет Superjob укрепить свои позиции среди конкурентов, сообщил в беседе с НСН руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Холдинг VK в партнерстве с сервисом поиска работы Superjob запустит собственный сервис для поиска работы, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании. Встроенное приложение получит название «Карьерный Хаб». В сервисе будут агрегированы объявления о работе, опубликованные в профильных сообществах соцсети «ВКонтакте». Оригинальные вакансии, размещенные только в «Карьерном Хабе», получат приоритет в выдаче, также в приложение будут дублировать объявления Superjob. Мурадян допустил, что новый сервис получит отклик среди молодых соискателей.
«Сегодня HeadHunter занимает 33% рынка, а Superjob всего лишь 17%. Компании это слияние будет очень на руку. При этом новый сервис предоставит доступ к молодым специалистам. Это будет интеграция для лучшего понимания запросов самого соискателя, его трекинга и социальных сетей. Также это возможность использовать связи в поиске работы. Другие сервисы не пострадают в конкуренции, поскольку занимаются другим. "Профи.ру" - это платформа по поиску фрилансеров. На "Авито Работа" ищут уборщиц, наемный персонал, а не офисных сотрудников», - заявил он.
Ранее Минэкономики выпустило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%. Как рассказала «Радиоточке НСН» карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева, подобные ожидания связаны с нехваткой специалистов в некоторых сферах и более высокими зарплатными ожиданиями молодых специалистов, выпускающихся из вузов.
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