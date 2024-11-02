«Полмиллиона!»: Демограф назвал сумму, которая мотивировала бы россиян заключать браки

Как добавил собеседник НСН, стоило бы продумать более сложный механизм государственных выплат, который бы не просто увеличил число молодых семей, но и способствовал росту рождаемости.

«Сейчас у нас ввели адресную социальную помощь, и на Кавказе огромное количество семей поразводилось фиктивно, на бумаге, чтобы ее получить. У них даже рождаемость выросла. Лучше было бы выдавать беспроцентный кредит, допустим, миллиона на три, который можно было бы использовать только на улучшение жилищных условий. Это необязательно ипотека на "первичку", возможна покупка "вторички" или дома, или капремонт. При этом, чтобы кредит гасился с рождением каждого последующего ребенка. Родили первого ребенка - погасили полмиллиона кредита. Родили второго - погасили полтора. Родили третьего – полностью погасили. Тогда это будет работать еще и на рождаемость. Только то, что люди распишутся, не означает, что они потом еще ребенка родят», - заключил он.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с «Радиоточкой НСН» также отметила, что первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время. При этом ускорение выхода замуж, по ее словам, мало стимулирует рождение детей.

