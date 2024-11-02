«Полмиллиона!»: Демограф назвал сумму, которая мотивировала бы россиян заключать браки
Выплаты в 20 тысяч рублей не помогут решить проблему снижения рождаемости и падения числа бракосочетаний, сказал НСН демограф Алексей Ракша.
Выплаты в полмиллиона помогли бы увеличить количество регистрируемых браков, однако, чтобы повысить рождаемость, более эффективно предлагать молодым семьям беспроцентный кредит, который бы погашался с рождением каждого последующего ребенка, допустил в разговоре с НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Правительство китайского города Люйлян намерено выдавать по 1,5 тысячи юаней (около 20 тысяч рублей) за первый брак, если невесте будет меньше 35 лет. По данным местных СМИ, нововведение связано с падением числа бракосочетаний, а вместе с тем и рождаемости. Ракша заявил, что в России подобная сумма не станет достаточной мотивацией для вступления в брак.
«Возможно, в России тоже стоит предлагать свадебный капитал, но только не такие смешные деньги, как в Китае. Там это сейчас номинальная символическая мера, которая ни на что не повлияет, при этом в России и Китае масштаб цен схож. Допустим, люди живут вместе, думают расписаться, и если сделают это – упадет копеечка. Ведь 20 тысяч – копейки. Если бы давали больше, это бы стало серьезным стимулом. Сейчас, если вы мать-одиночка или отец-одиночка, вам полагается пособие на ребенка по бедности, которое составляет до одного прожиточного минимума, 15 тысяч рублей в месяц. Если вы рассчитаете на пару-тройку лет вперед, набежит почти полмиллиона. Тем, кто расписывается, тоже нужно предлагать полмиллиона, но не всем, а по заявлению. Захотели – получили, но, если развелись, - возвращайте», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, стоило бы продумать более сложный механизм государственных выплат, который бы не просто увеличил число молодых семей, но и способствовал росту рождаемости.
«Сейчас у нас ввели адресную социальную помощь, и на Кавказе огромное количество семей поразводилось фиктивно, на бумаге, чтобы ее получить. У них даже рождаемость выросла. Лучше было бы выдавать беспроцентный кредит, допустим, миллиона на три, который можно было бы использовать только на улучшение жилищных условий. Это необязательно ипотека на "первичку", возможна покупка "вторички" или дома, или капремонт. При этом, чтобы кредит гасился с рождением каждого последующего ребенка. Родили первого ребенка - погасили полмиллиона кредита. Родили второго - погасили полтора. Родили третьего – полностью погасили. Тогда это будет работать еще и на рождаемость. Только то, что люди распишутся, не означает, что они потом еще ребенка родят», - заключил он.
Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с «Радиоточкой НСН» также отметила, что первого ребенка россиянки сегодня рожают в среднем в 26-27 лет на фоне средних 20 лет, которые фигурировали в советское время. При этом ускорение выхода замуж, по ее словам, мало стимулирует рождение детей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru