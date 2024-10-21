Володин: «Детский» бюджет может превысить 10 трлн рублей за три года

«Детский» бюджет в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Он уточнил, что согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы на выплату материнского капитала и его индексацию предусмотрено 1,7 трлн рублей, и ещё более четырёх трлн - на выплату единого детского пособия.

«37,5 млрд рублей будет выделено на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского», - указал спикер.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что маткапитал увеличится в России в 2025 году, выплата на первого ребенка станет больше на 46 тысяч рублей, на второго ребенка — на 61 тысячу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинМаткапиталДетиБюджет

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