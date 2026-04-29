«По законам совести»: Матвиенко призвала Мордашова помочь Вологодской области
Основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову, который является уроженцем города Череповец Вологодской области, следовало бы помочь родному региону «по законам совести». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Как пишет RT, она отметила, что бизнесмен занимает первое место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. И он мог бы «что-то из офшоров подтянуть всё-таки в Россию».
«Всем сложно - и стране, и родной Вологодской области... Кроме законов, которые, безусловно, должны исполняться, ещё должны быть законы совести», - сказала спикер.
Ранее издание Forbes оценило состояние Мордашова в 37 млрд долларов, поставив его на первое место в списке российских миллиардеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
