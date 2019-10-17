Нужна сакральная жертва. Возможной отставке Скворцовой дали объяснение
Политолог Константин Калачев в эфире НСН оценил возможность скорой отставки министра здравоохранения.
В еще одном российском регионе увольняются врачи. В этот раз заявления на стол положили травматологи городской больницы №6 в Челябинске. По сообщениям СМИ, врачи уволились из-за недовольства низкой зарплатой. Сейчас пациентов в дневное время принимают только два специалиста, в ночные смены якобы вынуждены выходить хирурги, которые из-за возросшей нагрузки тоже начали грозить уходом. На этом фоне появились слухи о том, что кадровый кризис в медицине может привести к отставке министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что в медицинском сообществе сейчас действительно не самые лучшие настроения, однако сами увольнения медиков вряд ли станут главной причиной отставки Скворцовой.
«Есть хорошие новости, например, снижение числа алкоголиков в России, россияне стали дольше жить, чаще прививаться от гриппа. С другой стороны, есть проблема отношений с профессиональным сообществом, есть проблема с настроениями врачей, скандальных увольнений. Более того, если говорить о нацпроекте по здравоохранению: да, больницы получают дорогую технику, компьютерные томографы, но далеко не всегда есть компетентные кадры, специалисты, которые могут этой техникой пользоваться. Медицина – не только оборудование, это люди. В профессиональном сообществе настроения не самые лучшие.
Вероятность ее отставки я бы оценил как больше 50% точно, хотя указа нет. Наверное, дыма без огня не бывает. Собственно говоря, возникает вопрос причины и поводов. Если говорить об увольнении врачей – это повод. А причина может быть в отношениях Скворцовой со своими руководителями, например, с вице-премьером Татьяной Голиковой. Говорят, Голикова не хотела в свое время назначения Скворцовой в правительство, она не ее человек», - сказал он.
Собеседник НСН не исключил, что Скворцову могут отправить в отставку для повышения рейтинга всего правительства.
«С другой стороны, есть еще проблема здравоохранения, входящая в число наиболее актуальных проблем для россиян, есть запрос на перемены. Если ты не можешь поменять что-то системно, остается менять кадры. Новый министр – новые надежды, планы, рассказы, прививка социального оптимизма. С учетом того, что нужно как-то социальное самочувствие поднимать, тут могут сойтись все обстоятельства. Запрос на обновление правительства есть, и есть политическая возможность, что Скворцова станет такой сакральной жертвой для роста рейтинга правительства», - заключил политолог.
Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в пресс-центре НСН предупредил, что к концу 2019 года может начаться волна массовых увольнений врачей в масштабах всей страны.
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