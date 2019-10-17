Нужна сакральная жертва. Возможной отставке Скворцовой дали объяснение

В еще одном российском регионе увольняются врачи. В этот раз заявления на стол положили травматологи городской больницы №6 в Челябинске. По сообщениям СМИ, врачи уволились из-за недовольства низкой зарплатой. Сейчас пациентов в дневное время принимают только два специалиста, в ночные смены якобы вынуждены выходить хирурги, которые из-за возросшей нагрузки тоже начали грозить уходом. На этом фоне появились слухи о том, что кадровый кризис в медицине может привести к отставке министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в эфире НСН заявил, что в медицинском сообществе сейчас действительно не самые лучшие настроения, однако сами увольнения медиков вряд ли станут главной причиной отставки Скворцовой.

«Есть хорошие новости, например, снижение числа алкоголиков в России, россияне стали дольше жить, чаще прививаться от гриппа. С другой стороны, есть проблема отношений с профессиональным сообществом, есть проблема с настроениями врачей, скандальных увольнений. Более того, если говорить о нацпроекте по здравоохранению: да, больницы получают дорогую технику, компьютерные томографы, но далеко не всегда есть компетентные кадры, специалисты, которые могут этой техникой пользоваться. Медицина – не только оборудование, это люди. В профессиональном сообществе настроения не самые лучшие.