Очередное массовое увольнение врачей произошло в России
В еще одной российской больнице начались массовые увольнения врачей. В этот раз заявления на стол положила половина травматологов челябинской городской больницы №6.
Из-за недовольства низкими зарплатами ушли три специалиста, всегоза полтора года больницу покинули пять травматологов, сообщает 74.ru.
В свою очередь Ura.ru сообщает, что фактически в больнице остались только два пожилых специалиста, а в ночные смены вынуждают выходить хирургов у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. В результате и те задумались об уходе из-за возросшей нагрузки.
Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН предупредил, что к концу 2019 года может начаться волна массовых увольнений врачей в масштабах всей страны.
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