Очередное массовое увольнение врачей произошло в России

Из-за недовольства низкими зарплатами ушли три специалиста, всегоза полтора года больницу покинули пять травматологов, сообщает 74.ru.

В свою очередь Ura.ru сообщает, что фактически в больнице остались только два пожилых специалиста, а в ночные смены вынуждают выходить хирургов у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. В результате и те задумались об уходе из-за возросшей нагрузки.

Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН предупредил, что к концу 2019 года может начаться волна массовых увольнений врачей в масштабах всей страны.

