«Нужна инфраструктура»: Потоки пешеходов и элетросамокатов призвали разделить
Активное развитие городской инфраструктуры, в частности строительство специальных дорожек, должно разделить движение электросамокатов от пешеходов, рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Он отметил, что скорость движения на самокате сопоставима со средними скоростями движения наземного пассажирского транспорта, поэтому этот вопрос напрямую связан с безопасностью.
«Кроме того, нужно разрешить движение СИМ в одном потоке с автомобилями на узких улицах с ограничениями скорости до 30 км/ч», - добавил он.
Федеральный государственный реестр средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, могут ввести в России для постановки СИМ на учет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, концепцию которого обсуждали на рабочей группе с участием депутатов, представителей Минтранса, Минпромторга и бизнеса.
Владельцев хотят обязать ставить СИМ на учет в течение 10 дней после приобретения прав на него. Предполагается, что оператор реестра будет принимать заявления через «Госуслуги», сам госреестр также будут вести в электронной форме.
Количество поездок на электросамокатах в России приблизится к полумиллиарду в 2024 году, заявила ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru