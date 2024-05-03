«Нужна инфраструктура»: Потоки пешеходов и элетросамокатов призвали разделить

«Кроме того, нужно разрешить движение СИМ в одном потоке с автомобилями на узких улицах с ограничениями скорости до 30 км/ч», - добавил он.

Федеральный государственный реестр средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, могут ввести в России для постановки СИМ на учет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект, концепцию которого обсуждали на рабочей группе с участием депутатов, представителей Минтранса, Минпромторга и бизнеса.

Владельцев хотят обязать ставить СИМ на учет в течение 10 дней после приобретения прав на него. Предполагается, что оператор реестра будет принимать заявления через «Госуслуги», сам госреестр также будут вести в электронной форме.

Количество поездок на электросамокатах в России приблизится к полумиллиарду в 2024 году, заявила ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман «Радиоточке НСН».

