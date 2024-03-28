Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Жителей и гостей столицы предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах, сообщает «Интерфакс».

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Об этом заявила руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Москвы Полина Стасюк в Мосгордуме. По её словам, в любом случае есть и телематика.

«Гораздо важнее подумать о том, как ездить правильно, чем о том, как сделать так, чтобы это было незаметно», - отметила Стасюк.

Она также рассказала, что в 2024 году ожидается увеличения использования средств индивидуальной мобильности.

С этого года электросамокаты в Москве начали оснащать номерными знаками для тестирования департаментом транспорта видеофиксации нарушений с их участием.

Ранее стало известно, что в Москве введут идентификацию и рейтинг пользователей электросамокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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