Москвичей предупредили о бессмысленности заклеивания номеров на электросамокатах

Об этом заявила руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Москвы Полина Стасюк в Мосгордуме. По её словам, в любом случае есть и телематика.

«Гораздо важнее подумать о том, как ездить правильно, чем о том, как сделать так, чтобы это было незаметно», - отметила Стасюк.

Она также рассказала, что в 2024 году ожидается увеличения использования средств индивидуальной мобильности.

С этого года электросамокаты в Москве начали оснащать номерными знаками для тестирования департаментом транспорта видеофиксации нарушений с их участием.

Ранее стало известно, что в Москве введут идентификацию и рейтинг пользователей электросамокатов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

