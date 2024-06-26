«Отговариваем от лишнего»: Косметолог ответила Милонову насчет увеличения губ

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что увеличивать губы могут только квалифицированные специалисты, сообщает радиостанция «Говорит Москва». По словам депутата, также следует установить регламент проведения процедуры, иначе некоторые россиянки будут выглядеть так, словно их «покусали пчелы». Однако Егорова лишь частично согласилась с мнением Милонова.

«На мой взгляд, все должно происходить только под присмотром медработника. Нормальный врач отговорит пациентку, чтобы она лишнего себе не вколола, если что-то пойдет не так – поможет. Но как создавать допустимый регламент? Если добавить 20% к объему тем, у кого от природы пухлые губы либо тем, у кого губы тонкие – получим разный результат. Чтобы изменись стандарты красоты, нужно по телевидению пропагандировать другие образы, общественное восприятие зависит от СМИ», - заявила она.