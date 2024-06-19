«Не в пищу? Безопасно!»: Косметолог назвала уколы ботокса безвредными

Ботулотоксин применяется в медицине в минидозах и практически никогда не причиняет вреда организму, однако уколы ботокса показаны пациентам не моложе 18 лет. Об этом НСН заявила врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева.

Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что уколы ботокса являются тем же токсином, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах. По его словам, несмотря на малые дозы, ботулотоксин является очень сильным ядом и накапливается в организме. Онищенко призвал «жить естественной жизнью или во всяком случае что-то более подходящее придумать». Яковлева заявила, что ботулотоксин в подавляющем большинстве случаев опасен лишь при пищевых отравлениях.