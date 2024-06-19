«Не в пищу? Безопасно!»: Косметолог назвала уколы ботокса безвредными
Ботулотоксин при использовании в косметологии может быть потенциально опасным в крайне редких случаях, как правило, он наносит вред организму при употреблении в пищу, сказала НСН Наталья Яковлева.
Ботулотоксин применяется в медицине в минидозах и практически никогда не причиняет вреда организму, однако уколы ботокса показаны пациентам не моложе 18 лет. Об этом НСН заявила врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева.
Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что уколы ботокса являются тем же токсином, что вызывает и болезнь ботулизм, только в малых дозах. По его словам, несмотря на малые дозы, ботулотоксин является очень сильным ядом и накапливается в организме. Онищенко призвал «жить естественной жизнью или во всяком случае что-то более подходящее придумать». Яковлева заявила, что ботулотоксин в подавляющем большинстве случаев опасен лишь при пищевых отравлениях.
«Это все-таки медицинский препарат. Он относится к группе иммунобиологических препаратов. В его основе применяется самый ядовитый серотип этой бактерии. Но он изучен, проводились эксперименты, доказана его безопасность, эффективность при применении по показаниям (дозу определяет врач). Подозреваю, что Онищенко имел в виду пищевое отравление, потому что ботулизм возникает в результате интоксикации ядом, который вырабатывается микроорганизмом Clostridium botulinum, существующим в анаэробных условиях. Что касается препаратов ботулотоксина, то на каждую партию, на каждый флакончик выдается изученная, проверенная характеристика степени активности в единицах этого токсина. В косметологии применяются его минидозы. Уже очень давно в гораздо более значительных дозах ботулотоксин применяется и в неврологии, и в офтальмологии, и в спортивной медицине. Конечно, он может быть потенциально опасным (вплоть до смертельного исхода), как и любой препарат: все зависит от конкретного пациента, и дозу, препарат, место инъекции должен подбирать врач. В случае болезненных реакций оказывается медпомощь, но это очень редкие случаи», — сказала Яковлева.
Вместе с тем собеседница НСН предупредила, что уколы ботокса можно начинать делать не раньше, чем в 18 лет.
«Когда подобные инъекции делают детям, это какой-то кошмар. Медицинских показаний к этому нет, эстетических тоже. Даже в 18 лет такие уколы следует делать в исключительных случаях, при индивидуальных особенностях. Раньше считалось нежелательным делать эту процедуру тем, кто старше 50-55 лет, но сейчас, когда методики усовершенствуются, уколы ботокса можно делать и тем, кто старше 60-65 лет», — подытожила она.
Ранее врач дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано заявила, что косметологический рынок в России растет за счет предоставления новых услуг, но в топе остаются инъекции ботулотоксина и филлеры.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили увеличить отпуск сотрудникам детских садов
- Обвиняемые в массовом отравлении в России пытались уничтожить улики
- Два человека пострадали при обстреле города в Белгородской области
- Гильермо Абаскаль возглавил тренерский штаб испанской «Гранады»
- Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи «квадратов»
- Суд в Москве отправил в СИЗО мигранта, потушившего свечи в храме
- СМИ: В Перми поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО
- Суд приговорил убийцу Захарченко и Моторолы к срокам вплоть до пожизненного
- Главком ВМФ признал важность БПЛА для флота
- Прощание с журналистом Цицаги пройдет в Москве 22 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru