Госдума просит установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»
Госдума просит кабмин России до 1 декабря установить компенсацию за несвоевременную выплату пенсий, сообщают «Известия».
Такие рекомендации даны после проверки Счетной палаты деятельности «Почты России». Ранее аудит выявил нарушения.
Как установлено, вместо того чтобы доставлять пенсии и пособия гражданам, «Почта» размещает эти средства под проценты как целевые вклады. По мнению парламентариев, в случае установления компенсации задерживать пенсии организации будет невыгодно.
Также в Госдуме хотят разрешить доставку пенсий не только «Почтой России», но и другими организациями.
В 2020 году – начале 2025 года «Почта» неоднократно нарушала установленные Соцфондом сроки доставки пенсий. В 2024 году доставка задерживалась 52 раза на несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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