Госдума просит установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»

Такие рекомендации даны после проверки Счетной палаты деятельности «Почты России». Ранее аудит выявил нарушения.

Как установлено, вместо того чтобы доставлять пенсии и пособия гражданам, «Почта» размещает эти средства под проценты как целевые вклады. По мнению парламентариев, в случае установления компенсации задерживать пенсии организации будет невыгодно.

Также в Госдуме хотят разрешить доставку пенсий не только «Почтой России», но и другими организациями.

В 2020 году – начале 2025 года «Почта» неоднократно нарушала установленные Соцфондом сроки доставки пенсий. В 2024 году доставка задерживалась 52 раза на несколько дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

