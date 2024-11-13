Нужен SOS? Затраты на тревожную кнопку в такси призвали не возлагать на водителей
Необходимо четко определить, за чей счет будет внедрена тревожная кнопка в приложениях такси, поскольку затраты снова могут лечь на простых работяг, отметил в эфире НСН Андрей Попков.
Поможет ли добавление тревожной кнопки в приложения такси сделать поездки безопаснее покажет статистика, при этом неадекватных пассажиров гораздо больше, чем водителей, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.
Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой поддержать инициативу по размещению в приложениях такси тревожной кнопки. Отмечается, что при нажатии на нее будет начинаться автоматическая запись разговора водителя и пассажира, а также запустится отслеживание местоположения, которое отправится близким. Инициатива призвана сделать такси безопаснее и уменьшить число преступлений. Попков отметил, что инициативу нужно доработать.
«Что касается повышения безопасности перевозок – может быть. Надо смотреть, возрастет она или нет, покажет статистика. Что касается пассажиров, то неадекватных пассажиров больше, чем неадекватных водителей. Особенно их очень много в пятницу и субботу, когда начинаются выходные, когда все в нетрезвом состоянии. Может быть, это все и приведет к снижению, но, опять же, уже тысячи раз были запущены какие-то программы по безопасности, но пока они все, как говорится, канули в Лету», – сказал Попков.
Он также отметил, что необходимо четко определить, за чей счет будет внедрена тревожная кнопка.
«Вопрос сразу же, за чей счет это все будет сделано. Если это будет за счет пассажиров, это хорошо. А если за счет водителей, то не очень хорошо. Потому как я чувствую, что это повесят все опять же на работягу. Они выдумывают, чтобы только пропиариться, прокатиться на этой злачной теме – такси. А иногда смотришь, а у них даже прав нет на автомобиль. Прежде чем заниматься транспортом, надо хотя бы иметь какое-то понятие о нем и хотя бы какое-то понимание, а не просто так воздух будоражить, часто бывают несбыточные мечты. Сделать кнопку – это тоже стоит денег», – добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что цены на такси продолжают бить рекорды из-за дефицита кадров, инфляции и стоимости топлива. Также наблюдается рост ставок по кредиту и лизингу, значительно увеличились затраты на техническое обслуживание и модернизацию автопарков, передает «Радиоточка НСН».
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