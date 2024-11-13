Нужен SOS? Затраты на тревожную кнопку в такси призвали не возлагать на водителей

Поможет ли добавление тревожной кнопки в приложения такси сделать поездки безопаснее покажет статистика, при этом неадекватных пассажиров гораздо больше, чем водителей, заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков в разговоре с НСН.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев направил обращение на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой поддержать инициативу по размещению в приложениях такси тревожной кнопки. Отмечается, что при нажатии на нее будет начинаться автоматическая запись разговора водителя и пассажира, а также запустится отслеживание местоположения, которое отправится близким. Инициатива призвана сделать такси безопаснее и уменьшить число преступлений. Попков отметил, что инициативу нужно доработать.