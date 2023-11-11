Мурашко: Более 68 млн россиян прошли диспансеризацию в 2023 году

Программы диспансерного обследования позволяют выявлять у россиян помимо многих заболеваний также преддиабет и нарушения углеводного обмена.

«Диспансеризацию и профосмотры в этом году прошли уже более 68 млн граждан», - говорится тексте приветствия участникам конференции Российской диабетической ассоциации.

Также Мурашко рассказал о реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». По его словам, в России за два года увеличилось количество врачей-диабетологов, примерно в девять раз возросло количество специализированных кабинетов.

Для лечения пациентов с сахарным диабетом в России зарегистрировано 165 препаратов для лечения заболевания. При этом 50% лекарств – отечественного производства, передает ТАСС.

