Мурашко: Более 68 млн россиян прошли диспансеризацию в 2023 году

В этом году более 68 млн россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию в 2023 году. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Программы диспансерного обследования позволяют выявлять у россиян помимо многих заболеваний также преддиабет и нарушения углеводного обмена.

«Диспансеризацию и профосмотры в этом году прошли уже более 68 млн граждан», - говорится тексте приветствия участникам конференции Российской диабетической ассоциации.

Также Мурашко рассказал о реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». По его словам, в России за два года увеличилось количество врачей-диабетологов, примерно в девять раз возросло количество специализированных кабинетов.

Для лечения пациентов с сахарным диабетом в России зарегистрировано 165 препаратов для лечения заболевания. При этом 50% лекарств – отечественного производства, передает ТАСС.

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ФОТО: pixabay.com
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