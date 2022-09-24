В России вырос онлайн-спрос на консультации психологов и юристов
С 21 по 23 сентября в России произошел онлайн-спрос на консультации психологов и юристов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные аналитического сервиса CloudPayments.
«Спрос на услуги психологов вырос на 32%, чем за такой же период неделей ранее, а средняя стоимость услуг выросла на 2% до 3128 рублей. Также вырос онлайн-спрос и на юридические услуги: онлайн-оборот вырос на 26%, средняя стоимость онлайн-консультации составила 967 рублей», - говорится в исследовании.
21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса.
Ранее психолог Сергей Ениколопов объяснил спрос россиян на антидепрессанты. В частности, на это повлияли пандемия и специальная военная операция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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